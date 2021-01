Silvio Berlusconi: “Sono in buone condizioni, ricovero di routine per accertamenti” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno facendo pervenire messaggi di affetto. Ancora una volta Sono grato ai tanti amici, sostenitori e anche avversari politici, che hanno avuto la cortesia di esprimermi la loro attenzione e il loro sostegno. Desidero tranquillizzare tutti: Sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti di routine, impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti“. Queste Sono le recenti dichiarazioni di Silvio Berlusconi, ricoverato a Monaco per alcuni problemi legati alla sua salute. L’ex Premier e attuale presidente di Forza Italia ha rassicurato i propri sostenitori e in generale l’Italia, dicendosi in buone ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno facendo pervenire messaggi di affetto. Ancora una voltagrato ai tanti amici, sostenitori e anche avversari politici, che hanno avuto la cortesia di esprimermi la loro attenzione e il loro sostegno. Desidero tranquillizzare tutti:indi salute, il miosi è reso necessario solo per alcunidi, impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti“. Questele recenti dichiarazioni di, ricoverato a Monaco per alcuni problemi legati alla sua salute. L’ex Premier e attuale presidente di Forza Italia ha rassicurato i propri sostenitori e in generale l’Italia, dicendosi in...

