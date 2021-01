Sileri “Salvini o Renzi?”/ “A mia moglie dissi: 'Non chiamare nostro figlio Matteo'” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il numero due di Speranza, Pierpaolo Sileri, scherza su Salvini e Renzi, quindi affronta la crisi di governo, e parla del prossimo Dpcm Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il numero due di Speranza, Pierpaolo, scherza su, quindi affronta la crisi di governo, e parla del prossimo Dpcm

costantecarlo : @piersileri Caro Dott. Sileri, Lei è una delle poche persone che stimo di questo governo. Detto ciò le dimissioni d… - psycomariposa : A non é la rena la 7 Giletti chiede come mai il Ministro Speranza non le risponde a l’OMS portato alla luce da Zamb… - SpinaAngela : @nonelarena @La7tv @frazambon @piersileri @sandraamurri1 @ACecchiPaone @Tommasocerno Quale è la novità? Salvini è a… -