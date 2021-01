Senza pace l’indagine sulla pandemia dell’Oms in Cina: positivi due ispettori, negato l’ingresso da Pechino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Inizia male, anzi malissimo, l’indagine dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che oggi ha inviato un team di esperti a Wuhan, in Cina, per far luce sull’origine del Covid-19. Lì dove tutto è cominciato. Due di loro, però, sarebbero risultati positivi al Coronavirus, dopo essersi sottoposti al test a Singapore, come scrive il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. A questo punto la Cina ha negato loro l’ingresso nel Paese. Lo stop di Pechino Gli altri 15 componenti del team dell’Oms, invece, hanno già raggiunto la città di Wuhan, focolaio dell’epidemia che poi ha messo in ginocchio tutto il mondo. La loro preSenza, chiaramente, non è ben vista da un governo, quello cinese, che non ha mai lasciato spazio a ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Inizia male, anzi malissimo,dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che oggi ha inviato un team di esperti a Wuhan, in, per far luce sull’origine del Covid-19. Lì dove tutto è cominciato. Due di loro, però, sarebbero risultatial Coronavirus, dopo essersi sottoposti al test a Singapore, come scrive il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. A questo punto lahaloronel Paese. Lo stop diGli altri 15 componenti del team, invece, hanno già raggiunto la città di Wuhan, focolaio dell’epidemia che poi ha messo in ginocchio tutto il mondo. La loro pre, chiaramente, non è ben vista da un governo, quello cinese, che non ha mai lasciato spazio a ...

Il parlamento, con i suoi rapporti di potere messi in discussione dai singoli, continua a essere un luogo alieno agli occhi dei cittadini, dibattuti tra una terza ondata e la somministrazione del vacc ...

AFRICA/ANGOLA - La popolazione mai registrata all’anagrafe può ora ottenere un documento di identità: l'impegno della Chiesa locale

Kikolo (Agenzia Fides) - “Un documento di identità è prezioso, perché senza di esso per lo stato e la società non esisti”, dice all’Agenzia Fides da padre Renzo Adorni, sacerdote della Società per le ...

Il parlamento, con i suoi rapporti di potere messi in discussione dai singoli, continua a essere un luogo alieno agli occhi dei cittadini, dibattuti tra una terza ondata e la somministrazione del vaccino. Kikolo (Agenzia Fides) - "Un documento di identità è prezioso, perché senza di esso per lo stato e la società non esisti", dice all'Agenzia Fides da padre Renzo Adorni, sacerdote della Società per le Missioni Africane.