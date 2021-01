“Renzi un irresponsabile” Di Maio in testa, puntuali, i politici affidano ai social il loro sfogo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Probabilmente, anche in buona fede, i nostri istitutori continuano ad affidare ai social i loro pensieri sui temi delicati del Paese, pensando forse che in questo modo possono dimostrare di aver a cuore la causa e di non remare mai contro. Diversamente, riteniamo questo atteggiamento ‘immaturo’ e forse, anche irresponsabile. In un momento come questo, come se non ne avessimo già abbastanza di ‘sceneggiate’, sarebbe invece doveroso mantenere un profilo basso e, se c’è da spendersi, è all’interno delle opportune sedi istituzionali, non – tra le righe – fomentando e continuando ad esasperare le persone attraverso proclami ‘acchiappalike’. Intendiamoci, è un discorso rivolto a tutte le forze politiche, senza distinzioni. Di Maio: per colpa di Renzi abbiamo fatto una ‘brutta figura’ davanti al mondo Ma ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Probabilmente, anche in buona fede, i nostri istitutori continuano ad affidare aipensieri sui temi delicati del Paese, pensando forse che in questo modo possono dimostrare di aver a cuore la causa e di non remare mai contro. Diversamente, riteniamo questo atteggiamento ‘immaturo’ e forse, anche. In un momento come questo, come se non ne avessimo già abbastanza di ‘sceneggiate’, sarebbe invece doveroso mantenere un profilo basso e, se c’è da spendersi, è all’interno delle opportune sedi istituzionali, non – tra le righe – fomentando e continuando ad esasperare le persone attraverso proclami ‘acchiappalike’. Intendiamoci, è un discorso rivolto a tutte le forze politiche, senza distinzioni. Di: per colpa diabbiamo fatto una ‘brutta figura’ davanti al mondo Ma ...

