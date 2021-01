“Problema cardiaco aritmologico”: Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco (Di giovedì 14 gennaio 2021) Preoccupazione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L’ex premier è stato ricoverato in un ospedale di Monaco, il Centro cardiotoracico. A decidere il ricovero, il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, a causa di un “Problema cardiaco aritmologico”. Queste le parole del professor Zangillo all’Ansa: “Lunedì (11 gennaio, ndr) sono andato d’urgenza dove L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Preoccupazione per le condizioni di salute di. L’ex premier è statoin undi, il Centro cardiotoracico. A decidere il ricovero, il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, a causa di un “”. Queste le parole del professor Zangillo all’Ansa: “Lunedì (11 gennaio, ndr) sono andato d’urgenza dove L'articolo NewNotizie.it.

