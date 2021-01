Pd-Civica | disattivazione varchi Ztl deve essere prolungata

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Prorogare ladeidella ZTL romana. E’ una misura necessaria almeno fino alla durata dello stato di emergenza nazionale e da sostenere in questo periodo in cui si prevede di riaprire le scuole e in cui partiranno i saldi. Per questo presentiamo oggi stesso una mozione urgente da discutere in Aula.” “Ci auguriamo che questa volta non ci siano incertezze tra i colleghi di maggioranza e che si arrivi subito all’approvazione per una misura che permetta di sostenere concretamente i commercianti del centro storico e che ha lo scopo di alleggerire il carico sui mezzi pubblici ancora non in grado di fornire un’offerta soddisfacente per le limitazioni sulle vetture del numero dei passeggeri e per il numero di vetture disponibili a Roma. E piu’ che mai necessario oggi ascoltare il grido di sofferenza di questa citta’”. Lo scrivono in ...