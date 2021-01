“Ora devo dirlo…”. Le voci sul flirt con Filippo Nardi corrono e Guenda Goria confessa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Negli ultimi giorni ha tenuto banco la gossippata lanciata a Mattino 5 da Andrea Franco Alajmo. Il paparazzo ha rivelato che due ex concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip abbiano iniziato a provare l’uno per l’altra dei sentimenti. “C’è un gossip nuovo. Una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda”, ha detto il paparazzo ai microfoni di Mattino 5. Alcuni ospiti hanno fatto i nomi di Guenda Goria e Filippo Nardi, squalificato dal Grande Fratello Vip dopo aver pronunciato parole sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta.



