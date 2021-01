"Non è vero che anche tu hai avuto un tumore". Antonella Elia, valanga di fango al GF Vip? Clamoroso: chi l'accusa (Di giovedì 14 gennaio 2021) La rissa tra Antonella Elia e Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha sviluppi clamorosi. La Elia nell'ultima puntata ha chiesto scusa alla 50enne showgirl per la frase sui chili di troppo: "Non sapevo avessi avuto un tumore. L'ho provato anche io sulla mia pelle", ha spiegato invitando però la De Grenet a "non strumentalizzare" la malattia. Una polemica su cui ora Benedicta Boccoli, attrice e conduttrice lanciata insieme alla sorella Brigitta da Gianni Boncompagni negli anni 80, aggiunge benzina sul fuoco: "Ti ho vista al GF e discutevi con la De Grenet - scrive la 54enne sui social, attaccando la Elia -. Hai detto che hai avuto un tumore, ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) La rissa trae Samantha De Grenet al Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha sviluppi clamorosi. Lanell'ultima puntata ha chiesto scusa alla 50enne showgirl per la frase sui chili di troppo: "Non sapevo avessiun. L'ho provatoio sulla mia pelle", ha spiegato invitando però la De Grenet a "non strumentalizzare" la malattia. Una polemica su cui ora Benedicta Boccoli, attrice e conduttrice lanciata insieme alla sorella Brigitta da Gianni Boncompagni negli anni 80, aggiunge benzina sul fuoco: "Ti ho vista al GF e discutevi con la De Grenet - scrive la 54enne sui social, attaccando la-. Hai detto che haiun, ma non ...

marcotravaglio : FINALMENTE TE NE VAI Il vero spettacolo non è l’Innominabile che parla tre ore senza dire nulla, se non che apre la… - fattoquotidiano : È vero che la Nato è un’alleanza in declino, ma non al punto da contemplare la nomina di Matteo Renzi a suo segreta… - matteosalvinimi : #Salvini: C'è chi vuole evitare elezioni perché sia questo Parlamento ad eleggere il Presidente della Repubblica? V… - mcmeljssa : @ViperellaZ Leggo tweet del tipo: “una donna a 60anni non dovrebbe fare queste cose” “quando l’ha baciato c’era un… - wilmascampini : RT @OGiannino: Spiace per tanti che su crisi riempiono pagine su Ditta-Renzi-Conte. Punto VERO è questo di @monacelt. PNRR non era a novemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Grande Fratello Vip, Benedicta Boccoli su Antonella Elia: "Non è vero che hai avuto un tumore, non mentire" ComingSoon.it Conte o non Conte? Gli scenari di Celotto verso il 68° governo italiano

Nel 1909 due insigni studiosi del sistema dello Statuto Albertino, facevano una statistica delle ragioni che avevano portano in 50 anni di Regno d’Italia a 55 crisi di governo. Quindici governi erano ...

Il vero medico? Dovrebbe essere anche un po’ mago

È tornato di attualità l’antico detto evangelico “Medice, cura te ipsum!”. O meglio, quanto dovrebbe essere questa frase derivante da ...

Nel 1909 due insigni studiosi del sistema dello Statuto Albertino, facevano una statistica delle ragioni che avevano portano in 50 anni di Regno d’Italia a 55 crisi di governo. Quindici governi erano ...È tornato di attualità l’antico detto evangelico “Medice, cura te ipsum!”. O meglio, quanto dovrebbe essere questa frase derivante da ...