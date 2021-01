Napoli, Milik resterà fuori squadra fino a giugno: Gattuso non vuole giocatori poco convinti (Di giovedì 14 gennaio 2021) In casa Napoli il mercato di gennaio rappresenta l’occasione per cedere diversi esuberi attualmente presenti in rosa. L’infortunio di Victor Osimhen, però, ha praticamente cambiato i piani della SSC Napoli. La dirigenza azzurra, infatti, aveva programmato la cessione di Fernando Llorente per liberarsi di un ingaggio comunque pesante per un calciatore poco utilizzato. L’infortunio del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) In casail mercato di gennaio rappresenta l’occasione per cedere diversi esuberi attualmente presenti in rosa. L’infortunio di Victor Osimhen, però, ha praticamente cambiato i piani della SSC. La dirigenza azzurra, infatti, aveva programmato la cessione di Fernando Llorente per liberarsi di un ingaggio comunque pesante per un calciatoreutilizzato. L’infortunio del L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato | #OlympiqueDeMarseille, nuova offerta per #Milik: il #Napoli rifiuta - Glongari : #OM prova il rilancio per #Milik dicendosi disposto ad aggiungere alla proposta al #Napoli da 10 milioni anche il 3… - marcoconterio : ???? Pol Lirola a un passo dall'addio alla #Fiorentina: intesa in vista con l'#OM per il prestito con diritto di risc… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -