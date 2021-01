Murray positivo al Covid: i suoi Australian Open appesi a un filo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andy Murray è risultato positivo al Covid e ora sta affrontando una corsa contro il tempo per essere presente agli Australian Open, che inizieranno l'8 febbraio. Ne dà notizia il Daily Mail. Sintomi ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andyè risultatoale ora sta affrontando una corsa contro il tempo per essere presente agli, che inizieranno l'8 febbraio. Ne dà notizia il Daily Mail. Sintomi ...

sportli26181512 : Andy Murray positivo al coronavirus, Australian Open a rischio: Australian Open in dubbio per il tennista scozzese,… - ItaSportPress : Coronavirus, Murray positivo: è già in isolamento - - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Andy #Murray positivo al Covid: è in isolamento, #AustralianOpen a rischio - Gazzetta_it : #Tennis. #Murray positivo al Covid: i suoi Australian Open appesi a un filo #AustralianOpen - livetennisit : Andy Murray in isolamento casa dopo test positivo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Murray positivo Murray positivo al Covid: i suoi Australian Open appesi a un filo La Gazzetta dello Sport Andy Murray positivo al Covid: è in isolamento, Australian Open a rischio

Andy Murray è risultato positivo al test Covid e adesso rischia di saltare gli Australian Open. Il tennista inglese, cinque volte finalista del torneo di Melbourne e numero uno al ...

Tennis, Andy Murray positivo al Covid-19: a rischio Australian Open

L'ex numero uno del mondo potrà raggiungere Melbourne solo quando gli verrà concesso il permesso dalle autorità sanitarie ...

Andy Murray è risultato positivo al test Covid e adesso rischia di saltare gli Australian Open. Il tennista inglese, cinque volte finalista del torneo di Melbourne e numero uno al ...L'ex numero uno del mondo potrà raggiungere Melbourne solo quando gli verrà concesso il permesso dalle autorità sanitarie ...