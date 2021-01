Le giraffe nane? Non so perché, ma la natura fa questi scherzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quelli che vengono definiti gli scherzi della natura. È notorio che la giraffa sia famosa da sempre per la sua altezza, per le zampe altissime e per un collo che si allunga a proprio piacere. Ebbene, in due paesi dell'Africa, sono state individuate due giraffe nane. Per nane si intende poco più alte di un cavallo che, per una giraffa, è uno gnometto. Non so perché, ma so che la natura ci fa queste sorprese. Voglio aggiungere che gli scimpanzé sono veramente nostri parenti stretti, non a caso nello zoo di San Diego, in California, due scimpanzè sono risultati positivi al covid. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quelli che vengono definiti glidella. È notorio che la giraffa sia famosa da sempre per la sua altezza, per le zampe altissime e per un collo che si allunga a proprio piacere. Ebbene, in due paesi dell'Africa, sono state individuate due. Persi intende poco più alte di un cavallo che, per una giraffa, è uno gnometto. Non so, ma so che laci fa queste sorprese. Voglio aggiungere che gli scimpanzé sono veramente nostri parenti stretti, non a caso nello zoo di San Diego, in California, due scimpanzè sono risultati positivi al covid.

