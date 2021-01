Fed, Powell assicura: nessun aumento a breve dei tassi (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Un rialzo dei tassi di interesse “non è a breve”. Lo assicura il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sottolineando che potrebbero esserci delle pressioni al rialzo sui prezzi nel breve periodo, ma un aumento una tantum non significa una “persistente inflazione”. “Non siamo legati ad una formula matematica per l’inflazione. Continuiamo ad ancorare le aspettative di inflazione al 2%” – osserva Powell – intervenendo virtualmente a un evento di Princeton”. Le disuguaglianze economiche hanno ripercussioni sulla capacità della Fed di centrare la massima occupazione prevista nel suo mandato – continua il banchiere – secondo il quale una ripresa rapida dallo choc della pandemia può ridurre le cicatrici sul mercato del lavoro. La pandemia “è arrivata ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Un rialzo deidi interesse “non è a”. Loil presidente della Federal Reserve, Jerome, sottolineando che potrebbero esserci delle pressioni al rialzo sui prezzi nelperiodo, ma ununa tantum non significa una “persistente inflazione”. “Non siamo legati ad una formula matematica per l’inflazione. Continuiamo ad ancorare le aspettative di inflazione al 2%” – osserva– intervenendo virtualmente a un evento di Princeton”. Le disuguaglianze economiche hanno ripercussioni sulla capacità della Fed di centrare la massima occupazione prevista nel suo mandato – continua il banchiere – secondo il quale una ripresa rapida dallo choc della pandemia può ridurre le cicatrici sul mercato del lavoro. La pandemia “è arrivata ...

Piazza Affari chiude a -0,5% guardando a crisi Governo, spread ai massimi da novembre

Sembrano diventare più concreti i rischi per una mancata soluzione alla rottura interna alla maggioranza. Europa positiva con auto e minerari. Segno positivo anche per Wall Street, con l'attenzione pu ...

