Eni | accordo con NOGA per lo sviluppo di progetti di economia circolare in Bahrain

(Teleborsa) – Eni, attraverso la sua società ambientale Eni Rewind, ha firmato oggi un Memorandum d'Intesa (MoU) con NOGA, l'Autorità Nazionale per il petrolio e il gas del Regno del Bahrain. L'accordo ha l'obiettivo di individuare e promuovere iniziative congiunte per la gestione, il recupero e il riutilizzo delle risorse acqua e suolo e dei rifiuti in Bahrain, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dalle Nazioni Unite. Il Memorandum d'Intesa è stato firmato alla presenza di S.E. Mohamed Bin Khalifa Al Khalifa, ministro del petrolio del Bahrain e presidente di NOGA e di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ed è stato sottoscritto da S.E. Naser Sultan AlSowaidi, amministratore delegato di NOGA

