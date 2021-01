Elisabetta Gregoraci: ex gieffino fa insinuazioni su lei e sulla squalifica di Stefano Bettarini (Di venerdì 15 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci c’entra qualcosa con la squalifica per presunta bestemmia di Stefano Bettarini? Secondo la “piccola opinione” di Salvo Veneziano sì dato che – in diretta su Instagram con Maurizio Sorge – ha svelato: “Della storia di Stefano ed Elisabetta ormai lo sanno tutti. Per il mio modesto pensiero hanno fatto entrare Stefano nella casa per far nascere dinamiche su questa storia. Quando è entrato in casa ho visto Elisabetta che gli si è avvicinata e gli ha detto ‘mi raccomando non dire niente’ e lui ha risposto ‘ma io non devo dire niente’. Anche se il problema è: chi c’è dietro Elisabetta?Stiamo parlando di un colosso che è molto amico di Berlusconi e di tutti questi personaggi belli forti. Non è che stiamo ... Leggi su biccy (Di venerdì 15 gennaio 2021)c’entra qualcosa con laper presunta bestemmia di? Secondo la “piccola opinione” di Salvo Veneziano sì dato che – in diretta su Instagram con Maurizio Sorge – ha svelato: “Della storia diedormai lo sanno tutti. Per il mio modesto pensiero hanno fatto entrarenella casa per far nascere dinamiche su questa storia. Quando è entrato in casa ho vistoche gli si è avvicinata e gli ha detto ‘mi raccomando non dire niente’ e lui ha risposto ‘ma io non devo dire niente’. Anche se il problema è: chi c’è dietro?Stiamo parlando di un colosso che è molto amico di Berlusconi e di tutti questi personaggi belli forti. Non è che stiamo ...

