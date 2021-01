Conte pronto alla verifica in Parlamento | ecco i numeri al Senato

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Il premier Giuseppe Conte è determinato ad affrontare in Parlamento la prova della verifica di maggioranza. Il passaggio nelle aule è dettato dalla Costituzione. Il premier ci si può recare per annunciare le dimissioni, prima di tornare al Colle ed essere eventualmente reincaricato, oppure per tenere un’informativa sulla situazione politica. A quanto apprende la Dire da fonti di maggioranza, è questa la strada che il premier ha intenzione di percorrere, ben sapendo che potrebbe essere l’occasione per la presentazione della mozione di sfiducia da parte delle opposizioni. Ma i numeri a Palazzo Madama dovrebbero consentire al governo di ottenere la fiducia, con ogni probabilità anche senza Italia Viva. Tanto più che per la fiducia non è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti l’emiciclo di Palazzo Madama. È il caso, perfettamente in linea con la Costituzione, del governo di minoranza. Si tratta di un esecutivo che ha il sostegno di entrambe le Camere, ma questo sostegno non è accordato necessariamente dalla maggioranza assoluta dei deputati (316 su 630) e dei senatori (161 su 321). Se alcuni si astengono o abbandonano l’aula può bastare anche una maggioranza relativa perché l’esecutivo sia fiduciato. Ad oggi le opposizioni al completo a Palazzo Madama vantano 138 voti, coi 18 voti di Italia viva al completo arriverebbero a 156. Ma questo solo in teoria.