Come struccare la pelle per non irritarla | i migliori prodotti e accessori 2021

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si parla sempre di cura della, delle nuove uscite cosmetiche, di creme e sieri miracolosi per farci tornare indietro nel tempo, ma si dà sempre poco spazio ad uno degli step più importanti: la detersione.lae pulirla a fondo, soprattutto alla sera, è importante per fare in modo che ciò che andremo ad applicare successivamente possa penetrare ed agire al meglio. Non solo, una corretta pulizia del viso è la base anche di un trucco ed una base viso perfetti, previene imperfezioni, rughe ed un incarnato spento. Specie chi utilizza frequentemente il trucco dovrebbe prestare particolare attenzione ae con cosa si strucca, per evitare di irritare lae creare micro abrasioni, che potrebbero comprometterne la sua salute. La scelta ricade non solo sul prodotto ma anche sugli ...