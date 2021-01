Autogrill | finalizza cessione attività spagnole

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppofa sapere cheEurope – a seguito dell’ottenimento dell‘autorizzazione da parte della Autorità Antitrust spagnola – ha dato esecuzione all’accordo, già annunciato lo scorso 24 novembre 2020, avente ad oggetto ladi tutte le attività in Spagna mediante ladell’intera partecipazione inIberia Slu, al Gruppo Areas. Le attività cedute comprendono 60 punti vendita, presenti principalmente nel canale delle autostrade iberiche, che nel 2019 hanno realizzato circa 80 milioni di euro di ricavi. Il valore della(Enterprise value) è stato fissato in un importo pari a Euro 12 milioni.L’operazione – spiega una nota – “rientra nel processo di ottimizzazione dell’allocazione di capitale e rifocalizzazione del portafoglio ...