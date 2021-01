Amazon studia un’offerta per lo streaming della Serie A (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Foto: pixabay)L’asta per i diritti tv della Serie A potrebbe animarsi con un nuovo concorrente: Amazon sta progettando un’offerta, secondo quanto riporta Bloomberg. Attualmente Sky (gruppo ComCast) e Dazn (Perform) condividono la piazza, con sette e tre partite a giornata rispettivamente, ma la concessione scadrà con la fine del campionato in corso. La Lega di Serie A ha indetto un nuovo bando per il prossimo triennio e punta a raccogliere 1,15 miliardi di euro a stagione. La scadenza per presentare le offerte è il 26 gennaio. Da tempo il business del colosso di Seattle sta entrando in maniera sempre più convinta nella trasmissione degli eventi sportivi. I diritti di streaming sarebbero utilizzati da Prime Video, che il mese scorso si è aggiudicata 16 partite di Champions League, in ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Foto: pixabay)L’asta per i diritti tvA potrebbe animarsi con un nuovo concorrente:sta progettando, secondo quanto riporta Bloomberg. Attualmente Sky (gruppo ComCast) e Dazn (Perform) condividono la piazza, con sette e tre partite a giornata rispettivamente, ma la concessione scadrà con la fine del campionato in corso. La Lega diA ha indetto un nuovo bando per il prossimo triennio e punta a raccogliere 1,15 miliardi di euro a stagione. La scadenza per presentare le offerte è il 26 gennaio. Da tempo il business del colosso di Seattle sta entrando in maniera sempre più convinta nella trasmissione degli eventi sportivi. I diritti disarebbero utilizzati da Prime Video, che il mese scorso si è aggiudicata 16 partite di Champions League, in ...

Il gigante dell'ecommerce si sta allargando alla trasmissione di eventi sportivi. Per Bloomberg sta preparando un'offerta per i diritti tv della Serie A del calcio ...

