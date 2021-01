Alex Zanardi è tornato a parlare | le condizioni del campione

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La neuropsicologa del San Raffaele di Milano ha raccontato al Corriere della Sera cheha iniziato a comunicare con la sua famiglia.Caparros/Getty ImagesA circa sette mesi dal gravissimo incidente,facendo crescere le speranze per il miglioramento delle suedi salute. A dare la buona notizia è stata Federica Alemanno, la neuropsicologa dell’ospedale San Raffaele di Milano, che in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Quando ha cominciato anon ci credeva nessuno, è stata una grande emozione”. Ti potrebbe interessare anche -> Ciccio Graziani, come sta dopo il grave incidente che l’ha colpito Le novità sulle ...

Invincibile #AlexZanardi, ha comunicato con la sua famiglia

La neuropsicologa del San Raffaele di Milano ha raccontato che Alex Zanardi ha iniziato a comunicare con la sua famiglia.“Mi cercano in tanti per sapere come sta Alex”. A parlare è Daniela Manni, moglie di Alex Zanardi che non ha mai rilasciato interviste ma che, dopo le notizie delle ultime ore sulla salute del marito, ...