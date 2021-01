Alberghi e strutture ricettive, Regione proroga la classificazione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Su proposta dell’assessore alla Semplificazione e al turismo, Felice Casucci, la giunta regionale ha stabilito che la classificazione delle strutture ricettive Alberghiere produce effetti fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.I provvedimenti di autorizzazione in scadenza possono considerarsi validi sino fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.Sulla base delle nuove disposizioni in materia di emergenza, la giunta valuterà l’adozione di ulteriori misure. “La nostra intenzione – ha detto Casucci – è di semplificare le procedure e gli oneri a carico degli operatori del settore e delle amministrazioni comunali, senza per questo venire meno alla esigenza di garantire un’offerta ricettiva qualificata. Al di là di misure di carattere contingente, necessarie per fronteggiare l’evoluzione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Su proposta dell’assessore alla Semplificazione e al turismo, Felice Casucci, la giunta regionale ha stabilito che ladelleere produce effetti fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.I provvedimenti di autorizzazione in scadenza possono considerarsi validi sino fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.Sulla base delle nuove disposizioni in materia di emergenza, la giunta valuterà l’adozione di ulteriori misure. “La nostra intenzione – ha detto Casucci – è di semplificare le procedure e gli oneri a carico degli operatori del settore e delle amministrazioni comunali, senza per questo venire meno alla esigenza di garantire un’offerta ricettiva qualificata. Al di là di misure di carattere contingente, necessarie per fronteggiare l’evoluzione ...

