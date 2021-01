Addio Trump: il dissenso di diplomatici, intelligence e apparati (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da circa un anno circolano delle lettere aperte sottoscritte dai membri dell’intelligence contrari all’uso politico dei servizi di sicurezza che ha contraddistinto la presidenza Trump. Sei mesi fa una lettera aperta alla Casa Bianca è stata firmata da più di 450 membri dell’intelligence per fermare la deriva iniziata del presidente Trump. Il tycoon repubblicano ha cercato di strumentalizzare l’intelligence senza preoccuparsi dei rischi che questo avrebbe comportato per la democrazia americana. L’intelligence Community è stata a lungo considerata la struttura cresciuta all’ombra del potere di Washington, ma negli ultimi anni i media hanno più volte portato alla luce alcune delle vicende che la riguardavano, mostrando quanto successo nei rapporti tra le agenzie indipendenti e la Casa ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da circa un anno circolano delle lettere aperte sottoscritte dai membri dell’contrari all’uso politico dei servizi di sicurezza che ha contraddistinto la presidenza. Sei mesi fa una lettera aperta alla Casa Bianca è stata firmata da più di 450 membri dell’per fermare la deriva iniziata del presidente. Il tycoon repubblicano ha cercato di strumentalizzare l’senza preoccuparsi dei rischi che questo avrebbe comportato per la democrazia americana. L’Community è stata a lungo considerata la struttura cresciuta all’ombra del potere di Washington, ma negli ultimi anni i media hanno più volte portato alla luce alcune delle vicende che la riguardavano, mostrando quanto successo nei rapporti tra le agenzie indipendenti e la Casa ...

EuFab3 : @SHohenzollern @MrcoLucia @matteorenzi questa è una bella domanda. però in UK sempre quelli governano; in USA in re… - Adolfom63 : RT @StartMagNews: Da #DeutscheBank a Signature Bank, da #MorganStanley a Coca-Cola, At&t, Walmart e General Motors. Ecco alcuni dei colossi… - Gazzetta5G : RT @StartMagNews: Da #DeutscheBank a Signature Bank, da #MorganStanley a Coca-Cola, At&t, Walmart e General Motors. Ecco alcuni dei colossi… - Popagni : RT @StartMagNews: Da #DeutscheBank a Signature Bank, da #MorganStanley a Coca-Cola, At&t, Walmart e General Motors. Ecco alcuni dei colossi… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Da #DeutscheBank a Signature Bank, da #MorganStanley a Coca-Cola, At&t, Walmart e General Motors. Ecco alcuni dei colossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Trump "Addio Twitter di Donald Trump: avevi 12 anni e hai cinguettato 57mila volte" L'Espresso Usa, l'addio di Trump mobilita i bookmaker: difficile una resa anticipata, sempre più probabile la grazia fai da te

Molto difficile, invece, la “resa” a Joe Biden, visto che la partecipazione alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio è solo a 17,00. Usa, l’addio di Trump mobilita i bookmaker: difficile una resa ...

Anche YouTube contro Donald Trump: sospeso il suo canale ufficiale

Anche YouTube ha deciso di prendere provvedimenti contro Donald Trump: sospeso il suo canale per una settimana ...

Molto difficile, invece, la “resa” a Joe Biden, visto che la partecipazione alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio è solo a 17,00. Usa, l’addio di Trump mobilita i bookmaker: difficile una resa ...Anche YouTube ha deciso di prendere provvedimenti contro Donald Trump: sospeso il suo canale per una settimana ...