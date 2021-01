Ziliani, caso Suarez: “FIGC e Procura federale dormono, c’è la Juventus di mezzo quindi se la prendono comoda” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giornalista torna a parlare dell’esame farsa di Luis Suarez Paolo Ziliani ha parlato sul suo profilo Twitter del caso riguardante l’esame farsa sostenuto da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giornalista torna a parlare dell’esame farsa di LuisPaoloha parlato sul suo profilo Twitter delriguardante l’esame farsa sostenuto da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

a_magliocchi : @tackleduro @ZZiliani Ziliani, quindi, parla di due prove. Invece non è così. Anzi, l’unico caso (98/99) ha rispecc… - AlphaLegend17 : @Dj_Ayron08 @ZZiliani Che i difensori della Juve possono recuperare su capito essendo a meno di 5 metri Mentre nel… - OldCarlao : @Mickybit22 @ZZiliani Ibra era dato per cotto ed eccolo qui. CR7 ha media goal pazzesca. Se Ziliani chiede nomi dei… - minuio : @ZZiliani @Corriere Caro Ziliani, per caso uno juventino ti ha fatto cornuto? - wt_spider : @ZZiliani Andiamo su, Dr. Ziliani, siamo tutti adulti e vaccinati, per sapere bene come nel calcio italiota a caso non succeda niente. -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani caso Caso Suarez, Ziliani: 'Juve di mezzo, Figc e Procura stanno dormendo' ilBianconero Ziliani lancia frecciatina alla Juventus: ironizza su positività alla Covid di de Ligt

Il giornalista sportivo su Twitter ha fatto riferimento al fatto che l'olandese sia risultato positivo dopo il match contro il Milan.

Ziliani indica i migliori 8 della A: indovinate chi manca?

Fa discutere la hit parade del giornalista relativa ai giocatori più determinanti in questo scorcio iniziale di stagione, soprattutto per le assenze.

Il giornalista sportivo su Twitter ha fatto riferimento al fatto che l'olandese sia risultato positivo dopo il match contro il Milan.Fa discutere la hit parade del giornalista relativa ai giocatori più determinanti in questo scorcio iniziale di stagione, soprattutto per le assenze.