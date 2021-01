Usa | giustiziata dal governo federale Lisa Montgomery | è la prima donna in 70 anni

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) E' stata uccisa, nell'Indiana, con iniezione letale in un'esecuzione, laa essere messa a morte in 70. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia Usa. La sua ...

Lisa Montgomery era stata condannata a morte per aver strangolato una donna incinta, Bobbie Jo Stinnett, nello stato del Missouri e aver letteralmente tagliato la bambina dal suo grembo. Lisa, 52 anni ...La donna, la prima a essere messa a morte negli Stati Uniti in 70 anni, è stata uccisa con una iniezione letale in un'esecuzione federale. Ha ricevuto l'iniezione letale nel carcere di Terre Haute. La ...