Scontro ad Amici 20 | Sangiovanni duro contro Zerbi | interviene Maria

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ad Amci 20 tutti gli allievi sono agitati in vista dell’esame per accedere al serale. Il cantante, forse un po’ provato, sbotta. L’ultima puntata andata in onda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.