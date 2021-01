Renzi si dilunga troppo a Cartabianca e Galli sbotta in tv | “Sono al lavoro dalle 6 e devo sentire questa sequela di luoghi comuni” | VIDEO

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)sfora a: “in piedi6”Matteosie l’infettivologo Massimoin tv: è quanto accaduto anel corso della puntata in onda nella serata di martedì 12 gennaio. Dopo aver intervistato il leader di Italia Viva, Matteo, il quale ha ovviamente parlato della crisi di governo, la conduttrice Bianca Berlinguer ha cambiato argomento, passando la parola a Massimo, direttore del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano, che si trovava in collegamentoda casa. L’esperto, però, è apparso subito contrariato e indispettito, così ...

infoitcultura : Renzi si dilunga, Galli sbotta a Cartabianca: «Scocciato? Sono al lavoro dalle 6 e sento una marea di luoghi comuni… - Notiziedi_it : Renzi si dilunga, Galli sbotta a Cartabianca: «Scocciato? Sono al lavoro dalle 6 e sento una marea di luoghi comuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi dilunga

Open

Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il contenimento della pandemia coronavirus. Ci sarà il leader di Iv, le ministr ...Oggi pomeriggio Matteo Renzi parlerà in conferenza stampa e potrebbe decretare la crisi di Governo. Gualtieri: “Con la crisi i ristori sono a rischio”. Conte, nonostante tutto, sembra essere sicuro di ...