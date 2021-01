Qualificazioni Australian Open | Errani e Cocciaretto nel main draw

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella mattinata italiana sono andati in scena i turni decisivi delledell’, eccezionalmente disputatisi un mese prima del primo Slam stagionale e soprattutto in altri Paesi. Lemaschili infatti si sono giocate a Doha mentre quelle femminili a Dubai. I tennisti qualificati a questo punto potranno recarsi in Australia e osservare i quattordici giorni di quarantena, insieme a tutte le stringenti restrizioni stabilite dal governoo. Se i nove tennisti italiani ai nastri di partenza in Qatar sono stati tutti eliminati tra primo e secondo turno di, delle quattro ragazze italiane presenti negli Emirati, due sono riuscite a giungere al turno decisivo: si tratta di Saraed Elisabetta ...