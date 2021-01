Plank | esecuzione | posizione corretta e muscoli coinvolti

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ile la forza nell’addome: benefici eAl centro del nostro corpo esiste una vera e propria “fucina” naturale, una cintura che stabilizza il bacino e garantisce funzione di sostegno ai visceri interni. L’addome si compone diche sono nella parte anteriore e laterale (retto dell’addome, muscolo piramidale, obliqui esterni e interni, trasverso) e posteriori (quadrato dei lombi, ileopsoas). A sostenere il tutto in basso: pavimento pelvico. A dare copertura in alto e lateralmente: diaframma. La distinzione tra addominali alti e bassi dipende solo dal fatto che la guaina che riveste questiin basso è solo anteriore, mentre in alto sta sia davanti che dietro. Usiamo l’addome nella minzione, nella defecazione, quando facciamo l’amore, quando camminiamo. Quando si ...

Ultime Notizie dalla rete : Plank esecuzione

La Gazzetta dello Sport

Tornare in forma dopo le festività natalizie e smaltire i chili presi durante le varie abbuffate. Una costante che accomuna molti in questo periodo dell’anno e che mai come in questo momento storico t ...Esecuzione: assicurati che tutto il tuo piede sia posizionato sulla scala, quindi, alza il tallone e contrai il gluteo destro. Puoi alternare gamba a ogni ripetizione oppure completare tutte le ...