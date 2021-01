Piano pandemico choc, “Se confermano la bozza che sceglie chi curare, impugneremo” avverte il Codacons (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi non ha sentito un brivido gelido solcare la schiena, apprese le inquietanti ipotesi che circolano sul nuovo Piano pandemico? Il passaggio dove, a fronte di un’eventuale scarsità di risorse sanitarie, si dovrà scegliere quale paziente curare per primo, ha infatti lasciato tutti a bocca aperta. Un’eventualità che ora rischia di finire in tribunale. E’ quanto ‘giustamente’ promette il Codacons, pronto alla battaglia legale sulla prima bozza del nuovo Piano pandemico, che praticamente ‘condannerebbe a morte’ i pazienti giudicati meno curabili. Rienzi: “Le incapacità dello Stato non possono essere pagate con vite umane” Come denuncia il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi, ”Se fosse confermata tale parte del Piano ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi non ha sentito un brivido gelido solcare la schiena, apprese le inquietanti ipotesi che circolano sul nuovo? Il passaggio dove, a fronte di un’eventuale scarsità di risorse sanitarie, si dovràre quale pazienteper primo, ha infatti lasciato tutti a bocca aperta. Un’eventualità che ora rischia di finire in tribunale. E’ quanto ‘giustamente’ promette il, pronto alla battaglia legale sulla primadel nuovo, che praticamente ‘condannerebbe a morte’ i pazienti giudicati meno curabili. Rienzi: “Le incapacità dello Stato non possono essere pagate con vite umane” Come denuncia il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi, ”Se fosse confermata tale parte del...

matteorenzi : Presentato il Piano Pandemico nazionale. Se ci sono poche risorse, bisogna scegliere chi curare. Ho una idea più se… - TeresaBellanova : Nel piano pandemico c'è scritto che in base alla scarsità di risorse i trattamenti saranno dati a chi può trarne ma… - matteosalvinimi : GILETTI CONTRO SPERANZA: 'IL SUO LIBRO? PERCHÉ È STATO NASCOSTO? NEL LIBRO NON C'È NULLA CHE RIGUARDI IL PIANO PAND… - alessdm57 : RT @buzzico: Pur di non “perdere” Conte si respinge il #Mes e si adotta un piano pandemico che , in assenza di quelle risorse , prevede di… - Mariagi22629904 : RT @TeresaBellanova: Nel piano pandemico c'è scritto che in base alla scarsità di risorse i trattamenti saranno dati a chi può trarne maggi… -