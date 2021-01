Paratici | Juve su Scamacca e Shomurodov? Coglieremo le opportunità

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riguardo, come ho già detto, la nostra rosa è competitiva, siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Logicamente c'è un mercato, quello di gennaio, che è aperto, e se si ...

Ultime Notizie dalla rete : Paratici Juve

Prima del calcio d'inizio di Juventus-Genoa di Coppa Italia è intervenuto Fabio Paratici per parlare anche di calciomercato ...Continuano ad andare avanti, seppur lontano dai riflettori, i contatti fra Juventus, Sassuolo e Genoa per Gianluca Scamacca. L'attaccante della Nazionale Under21 piace e non poco al ...