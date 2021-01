Omar Sy, il nuovo Lupin: un po’ 007 e un po’ Checco Zalone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Gente di “banlieu”: ho sentito questa espressione per la prima volta quando ho cominciato ad andare in centro, a Parigi. Era una espressione che voleva dire “neri”, “arabi”. Ma questo mi ha molto aiutato a far crescere il mio senso dell’umorismo. Invece di sviluppare collera e risentimento nei loro confronti, cercavo di farli divertire insieme a me: così sono riuscito a farmi amare”: Omar Sy la scorsa settimana con la serie Netflix, Lupin, deve aver fatto divertire chissà quanti milioni di persone visto che è stata tra le più viste in tantissimi paesi, dei 190 che hanno accesso alla piattaforma in streaming, oltre gli Usa e l’Italia. Dalla Germania alla Spagna, dal Belgio agli Emirati. Quando Omar Sy si muoveva verso la capitale da Trappes, alla periferia a nord di Parigi, dove è nato (a circa trenta chilometri dalla Tour Eiffel), ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Gente di “banlieu”: ho sentito questa espressione per la prima volta quando ho cominciato ad andare in centro, a Parigi. Era una espressione che voleva dire “neri”, “arabi”. Ma questo mi ha molto aiutato a far crescere il mio senso dell’umorismo. Invece di sviluppare collera e risentimento nei loro confronti, cercavo di farli divertire insieme a me: così sono riuscito a farmi amare”:Sy la scorsa settimana con la serie Netflix,, deve aver fatto divertire chissà quanti milioni di persone visto che è stata tra le più viste in tantissimi paesi, dei 190 che hanno accesso alla piattaforma in streaming, oltre gli Usa e l’Italia. Dalla Germania alla Spagna, dal Belgio agli Emirati. QuandoSy si muoveva verso la capitale da Trappes, alla periferia a nord di Parigi, dove è nato (a circa trenta chilometri dalla Tour Eiffel), ...

