Non più funzionante l'app PosteMobile: come visualizzare credito e altre opzioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cessa del tutto la sua attività l'app PosteMobile in questo gennaio 2021. Se lo strumento non è più funzionante da un paio di giorni e neanche si riesce a scaricarlo dal Play Store o dall'app Store di Apple, il motivo non è riconducibile a problemi tecnici. Semmai, da questo momento, per avere informazioni relative proprio alla propria utenza mobile, la strada da percorrere sarà un'altra.l'applicazione di PosteMobile non sarà più il punto di riferimento per i clienti dei servizi mobili di Poste. La decisione è stata presa dall'alto, appunto da Poste, evidentemente con l'intenzione di ottimizzare le risorse nello sviluppo di strumenti di consultazione. In compenso l'app PostePay ben nota e anche molto scaricata in Italia conterrà tutte le notizie relative proprio ai ...

