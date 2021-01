Marotta Cafiero stampa un saggio di Stephen King. (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ... Gaetano Manfredi , 31 luglio 2020 ANSA / CIRO FUSCO Un saggio di Stephen King, il maestro americano dell'horror autore di best seller come It, Shining, Il miglio verde, oltre 500 milioni di copie ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ... Gaetano Manfredi , 31 luglio 2020 ANSA / CIRO FUSCO Undi, il maestro americano dell'horror autore di best seller come It, Shining, Il miglio verde, oltre 500 milioni di copie ...

zazoomblog : Marotta Cafiero stampa un saggio di Stephen King. - #Marotta #Cafiero #stampa #saggio - Alfonso0070 : RT @pleporace: Ribadisco, a chi l’ha scambiata per una scherzosa fake news, che Marotta&Cafiero, piccola casa editrice napoletana di #Scamp… - _RoteFuchs : RT @PalumboPatrizia: @AnnaRagosta @AndreaH501 @psymonic Rosario Esposito La Rossa CEO della casa editrice Marotta e Cafiero,è un giovane sc… - LucianaCiolfi : RT @pleporace: Ribadisco, a chi l’ha scambiata per una scherzosa fake news, che Marotta&Cafiero, piccola casa editrice napoletana di #Scamp… - pleporace : Ribadisco, a chi l’ha scambiata per una scherzosa fake news, che Marotta&Cafiero, piccola casa editrice napoletana… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Cafiero Stephen King a Scampia con Marotta & Cafiero NapoliToday Salvini “Mai con Pd e M5s al governo,il centrodestra può avere i numeri”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo pronti a prenderci responsabilità di governo ma non con Pd e M5S, questo mi sembra evidente perchè stanno smontando quello che abbiamo fatto in un anno, quindi è chiaro c ...

Napoli, la casa editrice di Scampia pubblicherà un libro inedito di Stephen King sulle armi da fuoco. “Ora porteremo l’autore nel quartiere”

Si tratta della casa editrice Marotta&Cafiero. Il volume, dal titolo 'Guns - Contro le armi', è stato scritto da King dopo la strage della Sandy Hook Elementary School (Connecticut) avvenuto nel 2012 ...

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo pronti a prenderci responsabilità di governo ma non con Pd e M5S, questo mi sembra evidente perchè stanno smontando quello che abbiamo fatto in un anno, quindi è chiaro c ...Si tratta della casa editrice Marotta&Cafiero. Il volume, dal titolo 'Guns - Contro le armi', è stato scritto da King dopo la strage della Sandy Hook Elementary School (Connecticut) avvenuto nel 2012 ...