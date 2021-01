La realtà parallela dei seguaci di Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli inediti fatti insurrezionali che si sono consumati nel Parlamento statunitense arrivano dopo anni di preparazione culturale e politica che hanno sdoganato idee estreme, diventate la base per una nuova narrazione politica. I cosiddetti “alternative facts”, cioè la realtà parallela, sono diventati l’unica verità per milioni di persone. È una tecnica usata da tempo in diversi contesti, e che si propaga soprattutto attraverso i meme che rimbalzano tra WhatsApp e i social network. Il mago di questa strategia applicata alla politica, e forse il suo inventore, è Steve Bannon, ideatore di siti che creano e propagano fake news, consigliere dei comitati pro-Brexit, di Donald Trump e di Jair Bolsonaro. Il principio usato dai media di questa galassia non è polemizzare con l’avversario, bensì costruire una nuova realtà: una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli inediti fatti insurrezionali che si sono consumati nel Parlamento statunitense arrivano dopo anni di preparazione culturale e politica che hanno sdoganato idee estreme, diventate la base per una nuova narrazione politica. I cosiddetti “alternative facts”, cioè la, sono diventati l’unica verità per milioni di persone. È una tecnica usata da tempo in diversi contesti, e che si propaga soprattutto attraverso i meme che rimbalzano tra WhatsApp e i social network. Il mago di questa strategia applicata alla politica, e forse il suo inventore, è Steve Bannon, ideatore di siti che creano e propagano fake news, consigliere dei comitati pro-Brexit, di Donalde di Jair Bolsonaro. Il principio usato dai media di questa galassia non è polemizzare con l’avversario, bensì costruire una nuova: una ...

fabioalisei : Credo sia tempo che dietro ogni profilo social ci sia un’identità verificata, che ogni utente abbia responsabilità… - HuffPostItalia : La realtà parallela dei seguaci di Trump - OrioliPaolo : @ginospadino @Riccardo72R Vivono ormai in una realtà parallela - F1997Fe : RT @SlKim: Io non dico di condividere le cose brutte sui social ma inventarsi una realtà parallela felice mi sembra una follia, non capisco - 94HoseoKookie : @koogalaxyeyes Forse l'ho finito ???? sembra una realtà parallela ma forse ci sono riuscita -

Ultime Notizie dalla rete : realtà parallela Energia pulita, le batterie saranno 50 volte più potenti: boom di brevetti (anche in Italia) Corriere della Sera