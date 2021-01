Kena: Bridge of Spirits avrà una esplorazione non propriamente lineare. Nuovi succosi dettagli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Kena: Bridge of Spirits ha attirato l'attenzione di moltissimi fan che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul gioco. Attualmente non abbiamo visto ancora poi molto delle meccaniche di gameplay, al di fuori di alcuni screenshot, ma adesso abbiamo un nuovo importante tassello, ovvero qualche informazione in più sulla sua esplorazione. Nell'ultimo numero di Official PlayStation Magazine di febbraio, il co-fondatore di Ember Lab Josh Grier ha parlato del gioco, dichiarando quanto l'esplorazione non è così propriamente lineare. Ciò significa che mentre esiste un percorso principale stabilito, ci sono diversi approcci da utilizzare per esplorare e diverse vie di progressione. Forse una delle parti più interessanti è che Grier sembra indicare che è possibile sbloccare ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ofha attirato l'attenzione di moltissimi fan che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul gioco. Attualmente non abbiamo visto ancora poi molto delle meccaniche di gameplay, al di fuori di alcuni screenshot, ma adesso abbiamo un nuovo importante tassello, ovvero qualche informazione in più sulla sua. Nell'ultimo numero di Official PlayStation Magazine di febbraio, il co-fondatore di Ember Lab Josh Grier ha parlato del gioco, dichiarando quanto l'non è così. Ciò significa che mentre esiste un percorso principale stabilito, ci sono diversi approcci da utilizzare per esplorare e diverse vie di progressione. Forse una delle parti più interessanti è che Grier sembra indicare che è possibile sbloccare ...

