Indennità Iscro per partita Iva e autonomi 2021 | cos’è | a chi spetta | come richiederla | importo

È stata inserita nella Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) una interessante misura prevista in via sperimentale e che si inserisce nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, una sorta di cassa integrazione per i lavoratori autonomi in difficoltà. Nello specifico per il triennio 2021-2023 viene istituito un aiuto ai professionisti senza albo, più precisamente una Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro). L'Indennità viene erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ed è rivolta a coloro che esercitano una attività abituale di lavoro autonomo cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, e in particolare sono iscritti alla Gestione Separata (Art. 2, comma 26, Legge n. 335 dell'8 ...

