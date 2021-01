Impossibile governare insieme ai 5stelle! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) di Redazione. La notte di solito porta ‘consiglio’, ma da un pò di tempo a questa parte la notte porta… Consiglio dei ministri! Tant’è che al... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 13 gennaio 2021) di Redazione. La notte di solito porta ‘consiglio’, ma da un pò di tempo a questa parte la notte porta… Consiglio dei ministri! Tant’è che al...

Ultime Notizie dalla rete : Impossibile governare "Governare Roma non è come stare in sala operatoria. Per questo il mio metodo ha fallito" L'Espresso Conte al Quirinale: crisi di governo? Mi auguro non ci si arrivi

Sulla crisi di governo, che vede da giorni il leader di Italia Viva minacciare il ritiro delle sue due ministre, il premier ha dichiarato:. 'Sicuramente una crisi non sarebbe compresa dal paese. Adess ...

Crisi Governo, Conte da Mattarella e Renzi: "Noi saremo all'opposizione"

Scopo sarà quello di affermare o meno il ritiro degli esponenti di Italia Viva dal Governo Conte. Crisi Governo Conte Renzi la faida che riporta l’Italia al punto di partenza. Il pensiero comune contr ...

