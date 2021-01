Il Cts ha dato il via libera ai mondiali di sci a Cortina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Fondazione Cortina 2021 ha definito la decisione del Cts di far svolgere i mondiali di Cortina un "importante segnale di fiducia nel lavoro fin qui svolto" anche se in assenza di pubblico (Cerimonia di Apertura il 7 febbraio, alle ore 18 in diretta su Rai2). Attraverso la collaborazione con Infront Sports&Media e altri fornitori specializzati il progetto dei mondiali sarà fruibile a tutti. Tribune virtuali, virtual media centre, streaming e contenuti esclusivi sull'App di Cortina 2021 e nuovi progetti con le tv, sono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali sarà possibile godere dell'evento iridato. Oltre all'intenso lavoro sul fronte sicurezza e digitale, grazie alle recenti e abbondanti nevicate, Fondazione Cortina 2021 ha potuto iniziare anche i ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Fondazione2021 ha definito la decisione del Cts di far svolgere idiun "importante segnale di fiducia nel lavoro fin qui svolto" anche se in assenza di pubblico (Cerimonia di Apertura il 7 febbraio, alle ore 18 in diretta su Rai2). Attraverso la collaborazione con Infront Sports&Media e altri fornitori specializzati il progetto deisarà fruibile a tutti. Tribune virtuali, virtual media centre, streaming e contenuti esclusivi sull'App di2021 e nuovi progetti con le tv, sono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali sarà possibile godere dell'evento iri. Oltre all'intenso lavoro sul fronte sicurezza e digitale, grazie alle recenti e abbondanti nevicate, Fondazione2021 ha potuto iniziare anche i ...

ele9061 : RT @borghi_claudio: Scusi signor CTS, ma... de preciso... lei, chi cazzo è per chiedere la PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA dato che è una… - UBrignone : RT @borghi_claudio: Scusi signor CTS, ma... de preciso... lei, chi cazzo è per chiedere la PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA dato che è una… - Agenzia_Italia : Il Cts ha dato il via libera ai mondiali di sci a Cortina - ilrisolutoreIT : RT @borghi_claudio: Scusi signor CTS, ma... de preciso... lei, chi cazzo è per chiedere la PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA dato che è una… - Cesare_Baronio : RT @borghi_claudio: Scusi signor CTS, ma... de preciso... lei, chi cazzo è per chiedere la PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA dato che è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts dato Il Cts ha dato il via libera ai mondiali di sci a Cortina AGI - Agenzia Giornalistica Italia SPERANZA, DIRETTA VIDEO COMUNICAZIONI SENATO/ Dpcm e Dl: ok voto Governo alla Camera

Comunicazioni Ministro Speranza al Senato, diretta video streaming: ok risoluzione Camera sul nuovo Dpcm e Decreto Legge per proroga stato d'emergenza ...

Covid: il Cts richiede la proroga dello stato d’emergenza

Il Comitato tecnico scientifico, in vista dell’andamento della pandemia, ha richiesto la proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio 2021.

Comunicazioni Ministro Speranza al Senato, diretta video streaming: ok risoluzione Camera sul nuovo Dpcm e Decreto Legge per proroga stato d'emergenza ...Il Comitato tecnico scientifico, in vista dell’andamento della pandemia, ha richiesto la proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio 2021.