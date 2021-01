Governo | attesa per le parole di Renzi Marcucci | “Serve maggioranza con Iv”

sole24ore : ?? Il #Governo #Conte bis è al capolinea? Ecco il quadro della situazione: - JOHNZUCK5 : ...gruppo di 'responsabili' in attesa di entrare nel nuovo governo!! #crisidigoverno #Responsabili - repubblica : Crisi di governo, oggi Renzi ritira le ministre, attesa per la lettera di dimissioni. Speranza: 'Tenere la salute d… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #PortugueseGP 2021, si attende la decisione del governo - Alexand02723953 : RT @BerniniAM: E se l'attesa del nuovo #Governo fosse essa stessa il nuovo Governo? #Together???? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo attesa

Dire

Nel giugno 2019 la legge per replicare il “modello Morandi”, nel settembre 2020 una seconda norma per semplificare gli appalti. Ma ancora non ci sono i nomi: 60 i miliardi non spesi e già stanziati ...“In molti ancora attendo i bonus di novembre e dicembre, per non parlare della cassa integrazione dell’ultimo trimestre non pervenuta per nessuno” afferma Russo. “Molti dei lavoratori, per forza di co ...