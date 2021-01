Galli se la prende con Renzi e chiede di non riaprire le scuole: “Sono luogo di contagio” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sta facendo molto discutere l’intervento di Massimo Galli, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano molto spesso presente in questi mesi nelle trasmissioni televisive per parlare dell’emergenza coronavirus. Nel programma “Carta Bianca”, condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre, Galli ha fatto capire di ritenere assolutamente inopportune le polemiche politiche di questi giorni. Per l’infettivologo è da irresponsabili far traballare un governo sulla base di questioni pur importanti, ma comunque non meritevoli della stessa attenzione di una pandemia e di un’emergenza sanitaria. Chiaro il riferimento a Matteo Renzi, che ha ufficializzato la crisi di governo, con il premier Conte che andrà in Parlamento alla ricerca di una nuova maggioranza (si parla di un intervento di alcuni “responsabili”, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sta facendo molto discutere l’intervento di Massimo, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano molto spesso presente in questi mesi nelle trasmissioni televisive per parlare dell’emergenza coronavirus. Nel programma “Carta Bianca”, condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre,ha fatto capire di ritenere assolutamente inopportune le polemiche politiche di questi giorni. Per l’infettivologo è da irresponsabili far traballare un governo sulla base di questioni pur importanti, ma comunque non meritevoli della stessa attenzione di una pandemia e di un’emergenza sanitaria. Chiaro il riferimento a Matteo, che ha ufficializzato la crisi di governo, con il premier Conte che andrà in Parlamento alla ricerca di una nuova maggioranza (si parla di un intervento di alcuni “responsabili”, ...

jonathanzacconi : Puntata movimentata quella di #cartabianca di ieri. La Berlinguer prima se la prende con i tecnici per la confusion… - smanettocazzi : @Cartabiancarai3 @matteorenzi Prima lo sclero di Bianchina e ora del professor Galli. Arriva Crisanti e prende la… - Franco38420929 : @NicolaPorro Ho sempre considerato Galli un terrorista mediatico e non sicuramente un medico che tranquillizzi la g… - zancle78 : @EleLe08 Se la vedono i vari Galli, pregliasco, lamorgese & C. gli prende un colpo! ?????????? - xGaBollo : Alla mia gatta non piace vedermi camminare avanti e indietro nel salotto Boh ogni 5 minuti mi prende per preda e mi… -