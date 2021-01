Crisi di governo: te lo do io Grillo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fuori di dubbio abbiamo davanti la più grande opera scenica di Beppe Grillo. Una serie appassionante e coinvolgente arrivata alla quindicesima stagione che ti incolla alla tv e al web, tutta ritmi sincopati e colpi di scena a ripetizione. Una opera pop che va ben oltre il situazionismo, in cui è vero tutto ma anche il suo contrario, in cui gli estremi si piegano fino al punto di toccarsi, in cui la scansione degli eventi mette a dura prova le leggi della logica, quasi fosse Cristopher Nolan il regista. Si potrebbe chiamare Te lo do io Grillo, legandola così con una sorta di filo rosso alle fortunate e popolari trasmissioni del comico genovese di inizio anni ’80 (ricordate Te la do io l’America e Te lo do io il Brasile?). La genialità di questa creazione artistica però sta nel fatto che non si tratta di un’opera di finzione. In questi 15 anni ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fuori di dubbio abbiamo davanti la più grande opera scenica di Beppe. Una serie appassionante e coinvolgente arrivata alla quindicesima stagione che ti incolla alla tv e al web, tutta ritmi sincopati e colpi di scena a ripetizione. Una opera pop che va ben oltre il situazionismo, in cui è vero tutto ma anche il suo contrario, in cui gli estremi si piegano fino al punto di toccarsi, in cui la scansione degli eventi mette a dura prova le leggi della logica, quasi fosse Cristopher Nolan il regista. Si potrebbe chiamare Te lo do io, legandola così con una sorta di filo rosso alle fortunate e popolari trasmissioni del comico genovese di inizio anni ’80 (ricordate Te la do io l’America e Te lo do io il Brasile?). La genialità di questa creazione artistica però sta nel fatto che non si tratta di un’opera di finzione. In questi 15 anni ...

