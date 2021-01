Coronavirus, ok della Camera a risoluzione su DPCM (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile, divieto di spostamento anche tra le Regioni in zona gialla, divieto all’asporto dopo le 18 dai bar e ingresso in area arancione per tutte le regioni classificate ad alto rischio. Il ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa alla Camera sulle misure anti Covid conferma le misure in cima alla lista del Governo per contenere i contagi da Covid-19. Camera che ha approvato – con 295 voti a favore, 220 contrari e sette astenuti – la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sul prossimo DPCM. Speranza ha aperto alla possibilità di una riapertura dei musei in zona gialla mentre ha riferito che è intenzione del governo di confermare l’indicazione “a poter ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile, divieto di spostamento anche tra le Regioni in zona gialla, divieto all’asporto dopo le 18 dai bar e ingresso in area arancione per tutte le regioni classificate ad alto rischio. Il ministroSalute Roberto Speranza nella sua informativa allasulle misure anti Covid conferma le misure in cima alla lista del Governo per contenere i contagi da Covid-19.che ha approvato – con 295 voti a favore, 220 contrari e sette astenuti – ladi maggioranza sulle comunicazioni del ministroSalute Roberto Speranza sul prossimo. Speranza ha aperto alla possibilità di una riapertura dei musei in zona gialla mentre ha riferito che è intenzione del governo di confermare l’indicazione “a poter ...

