Coppa Italia, Juve soffre ma batte il Genoa 3-2 ai supplementari e va ai quarti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Juventus si fa recuperare due gol dal Genoa allo Stadium prima di riuscire a vincere 3-2 nei tempi supplementari, grazie al giovane Rafia e accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Sassuolo-Spal. Ampio turnover di Pirlo che nel suo 4-4-2 schiera Kulusevski e Morata in attacco, con Wesley e Portanova esterni con Arthur e Bentancur in mezzo al campo e con Chiellini e Buffon in difesa. Un turnover che almeno inizialmente sembra non incidere visti i gol di Kulusevski al 2? e di Morata al 23?. Ma il Genoa di Ballardini, con tante seconde linee, gioca bene e riesce a riprendere la gara, prima accorciando al 28? con Czyborra, per poi arrivare al pareggio al 74? con un bel tiro a giro sotto l’incrocio di Melegoni che porta le squadre ai ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lantus si fa recuperare due gol dalallo Stadium prima di riuscire a vincere 3-2 nei tempi, grazie al giovane Rafia e accedere aidi finale di, dove affronterà la vincente di Sassuolo-Spal. Ampio turnover di Pirlo che nel suo 4-4-2 schiera Kulusevski e Morata in attacco, con Wesley e Portanova esterni con Arthur e Bentancur in mezzo al campo e con Chiellini e Buffon in difesa. Un turnover che almeno inizialmente sembra non incidere visti i gol di Kulusevski al 2? e di Morata al 23?. Ma ildi Ballardini, con tante seconde linee, gioca bene e riesce a riprendere la gara, prima accorciando al 28? con Czyborra, per poi arrivare al pareggio al 74? con un bel tiro a giro sotto l’incrocio di Melegoni che porta le squadre ai ...

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - zazoomblog : Coppa Italia Juve soffre ma batte il Genoa 3-2 ai supplementari e va ai quarti - #Coppa #Italia #soffre #batte… - PeppePalm : È finito il #BirraMoretti? Tra Asl 'protagonista incontestata', partite alle 15:00 di mercoledì e formazioni con i… -