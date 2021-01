Biathlon oggi: orario Sprint maschile, programma, tv, streaming, pettorali di partenza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) oggi, 13 gennaio (ore 14.30), andrà in scena la Sprint maschile sulle nevi di Oberhof (Germania), valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Dopo la prima serie di gare alla Rennsteig Arena, si prosegue dando seguito all’effetto “double header”, reso necessario dal contesto pandemico. Saranno cinque gli azzurri a prendere il via a questa prova. Il primo a partire sarà Didier Bionaz col pettorale n.7, che andrà in cerca di riscatto dopo le non brillantissime prestazioni dell’ultima settimana. Nel secondo gruppo ci saranno Thomas Bormolini (36) e Lukas Hofer (56), indubbiamente i migliori nelle gare di Oberhof I, con l’altoatesino giunto quarto nella Sprint e quinto nell’inseguimento. Pertanto, il podio resta l’obiettivo dell’altoatesino. A completare il quadro italico, ci saranno Dominik ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021), 13 gennaio (ore 14.30), andrà in scena lasulle nevi di Oberhof (Germania), valida per la Coppa del Mondo di2020-2021. Dopo la prima serie di gare alla Rennsteig Arena, si prosegue dando seguito all’effetto “double header”, reso necessario dal contesto pandemico. Saranno cinque gli azzurri a prendere il via a questa prova. Il primo a partire sarà Didier Bionaz col pettorale n.7, che andrà in cerca di riscatto dopo le non brillantissime prestazioni dell’ultima settimana. Nel secondo gruppo ci saranno Thomas Bormolini (36) e Lukas Hofer (56), indubbiamente i migliori nelle gare di Oberhof I, con l’altoatesino giunto quarto nellae quinto nell’inseguimento. Pertanto, il podio resta l’obiettivo dell’altoatesino. A completare il quadro italico, ci saranno Dominik ...

Oggi, 13 gennaio (ore 14.30), andrà in scena la sprint maschile sulle nevi di Oberhof (Germania), valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Dopo la prima serie di gare alla Rennsteig Arena, ...

Oggi mercoledì 13 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli sport invernali. Incomincia il lungo weekend a Oberhof per la Coppa del Mondo di biathlon, si parte con una sprint maschile ...

