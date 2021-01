Adriana Volpe sola al comando di ‘Ogni Mattina’ | cast e formula rinnovata | l’addio di Alessio Viola

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)torna conil 18 gennaio con una. La conduttrice saràal timone del contenitore che ogni mattina va in onda su Tv8 alle 9.45 dal lunedì al venerdì. Il morning show riprende dopo la lunga pausa natalizia e l’incorona regina indiscussa. Tanti gli ospiti e gli inviati, ma non ci sarà, mentre sembra confermato Giovanni Ciacci con le sue immancabili pagelle. LA NUOVAIl programma è stato rivisitato in una chiave più leggera senza l’informazione e l’approfondimento di. Ci saranno nuove rubriche con Lorenzo Farina, che si occuperà dei social come ha fatto per Caterina Balivo a ‘Vieni da me’, Paolo ...