Zayn Malik pubblica il suo numero? Cosa sta accadendo, fan in tilt (Di martedì 12 gennaio 2021) Il cantante, ex dei One Direction, oggi festeggia il 28esimo compleanno e manda in confusione migliaia di utenti sui social pubblicando un tweet inatteso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

