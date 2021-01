“Voglio andare via”, Cecilia Capriotti piange al GF Vip dopo la nomination – VIDEO (Di martedì 12 gennaio 2021) Cecilia Capriotti ha preso malissimo la nomination di Maria Teresa Ruta. dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl si è sfogata, ritenendo il gesto della conduttrice un vero e proprio affronto alla loro amicizia. Cecilia Capriotti vuole lasciare il GF Vip: risveglio tra le lacrime Ho sempre parlato con lei, mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 gennaio 2021)ha preso malissimo ladi Maria Teresa Ruta.la fine della puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl si è sfogata, ritenendo il gesto della conduttrice un vero e proprio affronto alla loro amicizia.vuole lasciare il GF Vip: risveglio tra le lacrime Ho sempre parlato con lei, mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

