Ultime Notizie Roma del 12-01-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio chiederò Ristori formativi per fare apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio per fare educazione all’affettività incrementare l’aiuto psicologico ora bisogna intervenire Non di certo In estate lo annuncia la ministra Azzolina intervista Rai Unomattina spiegando che sulle vaccinazioni docenti sono stati considerati i categoria prioritaria ma dopo sanitaria anziani a scuola un servizio pubblico essenziale anche il personale ATA va vaccinato il prima possibile così quel confronto Serrato fra governo e regioni in vista delle nuove misure anti covid da inserire nel prossimo dpcm domenica 12532 positivi con 91656 tamponi un tasso di positività al 13,6% in crescita ricoveri e terapia intensiva e 448 ore vittime è stata inviata a tutti i ministri non la borsa dei ricoveri ...