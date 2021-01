Twitter, limitato temporaneamente l’account del quotidiano Libero (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo Donald Trump Twitter banna temporaneamente anche l‘account di Libero. Il quotidiano italiano è stato bannato a causa di azioni sospette. Dura replica del direttore Senaldi contro i social. Si parla di azione intimidatoria del social americano. Twitter aveva già colpito il fondatore di Libero Vittorio Feltri a causa di un tweet sessista contro Greta Thunberg. l’account bannato di Libero “Twitter sta limitando la diffusione dei nostri cinguettii e ci sta impedendo di farne di nuovi. Ancora non ci è chiara la ragione: basta consultare il nostro feed per rendersi conto che, ragionevolmente, non c’è alcun contenuto che vìoli gli standard della comunità”. Si legge oggi su Libero dopo che l’account ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo Donald Trumpbannaanche l‘account di. Ilitaliano è stato bannato a causa di azioni sospette. Dura replica del direttore Senaldi contro i social. Si parla di azione intimidatoria del social americano.aveva già colpito il fondatore diVittorio Feltri a causa di un tweet sessista contro Greta Thunberg.bannato dista limitando la diffusione dei nostri cinguettii e ci sta impedendo di farne di nuovi. Ancora non ci è chiara la ragione: basta consultare il nostro feed per rendersi conto che, ragionevolmente, non c’è alcun contenuto che vìoli gli standard della comunità”. Si legge oggi sudopo che...

alex_orlowski : Attenzione non hanno sospeso l’account, è stato limitato per attività sospette, a volte possono essere x dei tentat… - matteosalvinimi : Amici, leggete se vi va la mia intervista a “Libero” (a proposito, il profilo del quotidiano su Twitter è stato “te… - ciropellegrino : #Twitter ha limitato in Italia l'account del quotidiano 'Libero'. - danielamarch8 : RT @ciropellegrino: #Twitter ha limitato in Italia l'account del quotidiano 'Libero'. - ladyofarrow : RT @sirwhitfield: Twitter ha limitato l’account di quella carta straccia meglio conosciuta come Libero. Censura? No, buonsenso, e qui solo… -