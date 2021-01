Torre Annunziata, incendio in un ex pastificio nei pressi della stazione (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – incendio a Torre Annunziata. Questa mattina sono divampate le fiamme in un ex pastificio nei pressi della stazione, con all’interno tutti i macchinari per la produzione. L’edificio sarebbe dovuto finire all’asta nei prossimi giorni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, mettendo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato un’inchiesta per comprendere le cause dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –. Questa mattina sono divampate le fiamme in un exnei, con all’interno tutti i macchinari per la produzione. L’edificio sarebbe dovuto finire all’asta nei prossimi giorni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, mettendo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato un’inchiesta per comprendere le cause dell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

