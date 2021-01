Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali slalom Flachau (Di martedì 12 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, con in programma questa sera lo slalom di Flachau. Gli ultimi due slalom di Semmering e Zagabria hanno visto una sfida a quattro tra Petra Vlhova, Michelle Gisin, Mikaela Shiffrin e Katharina Liensberger. Il pronostico per la vittoria difficilmente uscirà da queste quattro atlete. In casa Italia la miglior carta resta Irene Curtoni, che punta ad un piazzamento tra le dieci. Proveranno a fare una bella gara anche Marta Rossetti e Martina Peterlini. Di seguito il programma, gli orari e le startlist dello slalom di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di scifa tappa in Austria, con inquesta sera lodi. Gli ultimi duedi Semmering e Zagabria hanno visto una sfida a quattro tra Petra Vlhova, Michelle Gisin, Mikaela Shiffrin e Katharina Liensberger. Il pronostico per la vittoria difficilmente uscirà da queste quattro atlete. In casa Italia la miglior carta resta Irene Curtoni, che punta ad un piazzamento tra le dieci. Proveranno a fare una bella gara anche Marta Rossetti e Martina Peterlini. Di seguito il, glie le startlist dellodi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta ...

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, con in programma questa sera lo slalom di Flachau. Gli ultimi due slalom di Semmering e Zagabria hanno visto una sfida a quattro tra Pet ...

Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora 2021: programma, orari, tv, streaming. 2 giganti da disputare!

PROGRAMMA CDM SCI ALPINO 2020-2021. Sabato 16 gennaio. Ore 11.00 prima manche gigante. Ore 14.00 seconda manche gigante. Domenica 17 gennaio. Ore 9.15 prima manche gigante. Ore 12.15 seconda manche gi ...

PROGRAMMA CDM SCI ALPINO 2020-2021. Sabato 16 gennaio. Ore 11.00 prima manche gigante. Ore 14.00 seconda manche gigante. Domenica 17 gennaio. Ore 9.15 prima manche gigante. Ore 12.15 seconda manche gi ...